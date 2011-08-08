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Есарева Татьяна Ивановна
Есарева Татьяна Ивановна
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Место рождения
Октябрьский
, Сысертский, Свердловская область
Дата рождения
08.08.2011
Пол
Женский
Отец
Есарев Иван Васильевич
1976 г.р.
Мать
Есарева (Халявина) Ольга Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2011
Отец:
Есарев Иван Васильевич
Мать:
Есарева Ольга Александровна
Октябрьский
, Сысертский, Свердловская область
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