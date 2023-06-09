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Поварницын Василiй Иванов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Поварницын Иван Алексеев

Мать: Наталья Данилова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.06.1844

Сын: Поварницын Петр Васильев

Мать ребёнка: Стефанида Сидорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1851

Дочь: Евдокiя Васильева

Мать ребёнка: Стефанида Сидорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Филипп Васильев

Мать ребёнка: Стефанида Сидорова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно