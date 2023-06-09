Поварницын Василiй Иванов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Поварницын Иван Алексеев
Мать: Наталья Данилова
Рождение ребёнка
28.06.1844
Мать ребёнка: Стефанида Сидорова
Рождение ребёнка
11.08.1851
Дочь: Евдокiя Васильева
Мать ребёнка: Стефанида Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Филипп Васильев
Мать ребёнка: Стефанида Сидорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно