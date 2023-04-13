(Поварницына) Стефанида Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Поварницына) Стефанида Сидорова

(Поварницына) Стефанида Сидорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1844

Сын: Поварницын Петр Васильев

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Иванов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1851

Дочь: Евдокiя Васильева

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Иванов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Филипп Васильев

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Иванов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close