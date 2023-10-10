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Нигородов Арсений Васильев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
31.01.1911

Жена: Нигородова Евгения Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Witnesses:Павел Иванов Баев и того же села крестьянин Павел Петров Нигородов села Калабино крестьяне Хрисанф Димитриев Целых и Феодор Романов Целых
Рождение ребёнка
26.05.1913

Дочь: Анна Арсениева

Мать ребёнка: Нигородова Евгения Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Евдокия Арсениева

Мать ребёнка: Нигородова Евгения Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Нигородов Иван Асентьевич

Мать ребёнка: Нигородова Евгения Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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