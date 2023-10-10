Нигородов Арсений Васильев
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1911
Witnesses:Павел Иванов Баев и того же села крестьянин Павел Петров Нигородов села Калабино крестьяне Хрисанф Димитриев Целых и Феодор Романов Целых
Рождение ребёнка
26.05.1913
Дочь: Анна Арсениева
Мать ребёнка: Нигородова Евгения Димитриева
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Евдокия Арсениева
Мать ребёнка: Нигородова Евгения Димитриева
Рождение ребёнка
1919
Сын: Нигородов Иван Асентьевич
Мать ребёнка: Нигородова Евгения Димитриева
Смерть
Неизвестно