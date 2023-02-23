Арист
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область,
Дата рожденияДо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область,
Рождение ребёнка
1678
Сын: Русайка Аристов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Суфимка Аристов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Фетка Аристов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно