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Арист

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область,

Дата рождения

До 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область,
Рождение ребёнка
1678

Сын: Русайка Аристов

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Суфимка Аристов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Фетка Аристов

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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