Федор
Место рождениясело Троице-Лыково, Московская губерния, Московский уезд
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно