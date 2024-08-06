Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

село Троице-Лыково, Московская губерния, Московский уезд

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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