Попова (Педан) Александра Виссарионовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
06.12.1907
Отец ребёнка: Попов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
26.07.1909
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
04.11.1918
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно