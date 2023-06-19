Попова (Педан) Александра Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Педан) Александра Виссарионовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Педан Виссарион Климентьевич

Мать: Педан Анастасия Борисовна

Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Попов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
06.12.1907

Сын: Попов Николай Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
26.07.1909

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
04.11.1918

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно