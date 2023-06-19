Артемиева (Логинова) Ксения Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1845 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1845 ст.
Сын: Артемиев-Иванов Филипп Никифорович
Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович
Рождение ребёнка
06.02.1847 ст.
Сын: Артемиев Феодор Никифорович
Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович
Рождение ребёнка
06.02.1847 ст.
Дочь: Артемиева Агапия Никифоровна
Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович
Рождение ребёнка
28.06.1850
Сын: Артемиев Павел Доремидонтович
Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович
Рождение ребёнка
06.09.1851 ст.
Дочь: Артемиева Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович
Смерть
Неизвестно