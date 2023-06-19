Артемиева (Логинова) Ксения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемиева (Логинова) Ксения Терентьевна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1845 ст.

Муж: Артемиев Никифор Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1845 ст.

Сын: Артемиев-Иванов Филипп Никифорович

Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1847 ст.

Сын: Артемиев Феодор Никифорович

Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1847 ст.

Дочь: Артемиева Агапия Никифоровна

Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1850

Сын: Артемиев Павел Доремидонтович

Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1851 ст.

Дочь: Артемиева Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Артемиев Никифор Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно