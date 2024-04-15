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Демьяненко Яков Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.04.1905 ст.

Дата смерти

20.05.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1905 ст.

Отец: Демьяненко Василий Прокопьевич

Мать: Демьяненко Анна Назаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-H?i=726&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
29.04.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
20.05.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от истощения | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RJ-3?i=103&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.05.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
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