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Скипетров Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Скипетров Павел Ефимович

Мать: ?

Смерть
1943
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