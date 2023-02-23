Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Арина Андреевна

Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Павел Андреевич

Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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