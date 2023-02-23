Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Арина Андреевна
Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Павел Андреевич
Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович
Смерть
Неизвестно