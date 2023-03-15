Каретникова (Кирюхина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова (Кирюхина) Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирюхин Егор Васильевич

Мать: Кирюхина Елена Арсентьевна

Рождение ребёнка
06.08.1949

Дочь: Ефимова Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Каретников Данила Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орешонкова Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Каретников Данила Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретников Александр Данилович

Отец ребёнка: Каретников Данила Иванович

Смерть
Неизвестно
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