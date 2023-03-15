Каретникова (Кирюхина) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1949
Дочь: Ефимова Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Каретников Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орешонкова Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Каретников Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каретников Александр Данилович
Отец ребёнка: Каретников Данила Иванович
Смерть
Неизвестно