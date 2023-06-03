Соколов Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Константин Данилович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Гавриил Данилович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Даниил Данилович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Семен Данилович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Данилович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сидор Данилович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Петр Данилович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Данилович

Мать ребёнка: Соколова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно