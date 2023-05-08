Ратке Эрна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратке Эрна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ратке Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Ратке Виктор Гербертович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратке Валентин Викторович

Отец ребёнка: Ратке Виктор Гербертович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратке Андрей Викторович

Отец ребёнка: Ратке Виктор Гербертович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратке Виктор Гербертович