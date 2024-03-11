Абрамов Виктор Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Светлана Олеговна
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
14.09.2002
Сын: Абрамов Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
29.04.2010
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
24.06.2011
Дочь: Абрамова Ульяна Викторовна
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
12.01.2015
Дочь: Скорева Арина Анатольевна
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна