Абрамов Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Виктор Евгеньевич

Абрамов Виктор Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Светлана Олеговна

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
14.09.2002

Сын: Абрамов Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
29.04.2010

Сын: Скорев Никита Олегович

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
24.06.2011

Дочь: Абрамова Ульяна Викторовна

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
12.01.2015

Дочь: Скорева Арина Анатольевна

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Юрьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.