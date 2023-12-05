Рождественский Сергей
Место рожденияMoscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Рождественский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Николай Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Работа или профессия
Неизвестно