Рождественский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Сергей

Место рождения

Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Рождественский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Работа или профессия
Неизвестно
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