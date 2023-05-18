(Озимко) Розалия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1934
Рождение ребёнка
02.12.1934
Рождение ребёнка
02.09.1939
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Рождение ребёнка
07.01.1943
Смерть
Неизвестно