(Озимко) Розалия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Озимко) Розалия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1934

Муж: Рондяк Ярослав Теодорович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
02.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рондяк Ярослав Теодорович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
02.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рондяк Ярослав Теодорович

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
07.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рондяк Ярослав Теодорович

Раздельное, Львівська область
Смерть
Неизвестно