Квашнина Анна Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Квашнина Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич
ГАСО, 24-25-330, 2л
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Квашнина Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич
ГАСО, 24-25-330, 2л
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич
ГАСО, 24-25-330, 1об
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич
ГАСО, 24-25-330, 1об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 2л
Смерть
Неизвестно