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Квашнина Анна Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Квашнина Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2л
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Квашнина Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2л
Рождение ребёнка
1806

Сын: Квашнин Стафей Семенович

Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 1об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Квашнин Демид Семенович

Отец ребёнка: Квашнин Семен Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 1об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Семен Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 2л
Смерть
Неизвестно
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