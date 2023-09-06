Мороскин Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1850
Дата смерти10.05.1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1850
Отец: Мороскин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1879
Сын: Морозов (мороскин) Семен (Симеон) Михайлович
Мать ребёнка: Мороскина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
23.11.1881
Сын: Мороскин (морозкин) Петр Михайлович
Мать ребёнка: Мороскина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
27.06.1884
Дочь: Морозкина Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Мороскина Прасковья Степановна
Смерть
10.05.1927