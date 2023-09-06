Мороскин Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороскин Михаил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1850

Дата смерти

10.05.1927

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1850

Отец: Мороскин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1879

Сын: Морозов (мороскин) Семен (Симеон) Михайлович

Мать ребёнка: Мороскина Прасковья Степановна

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1881

Сын: Мороскин (морозкин) Петр Михайлович

Мать ребёнка: Мороскина Прасковья Степановна

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1884

Дочь: Морозкина Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Мороскина Прасковья Степановна

Смерть
10.05.1927
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