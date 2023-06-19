Пушина (Запольская) Евдокия Козмина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Козьма Гаврилов
Мать: Параскева Петрова
Бракосочетание
11.11.1845
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1852
Дочь: Домника Яковлева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно