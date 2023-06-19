Пушина (Запольская) Евдокия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушина (Запольская) Евдокия Козмина

Пушина (Запольская) Евдокия Козмина

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1852 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Козьма Гаврилов

Мать: Параскева Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.11.1845

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1852

Дочь: Домника Яковлева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно