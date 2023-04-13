(Пушина) Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Пушин Козьма Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушина Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Пушин Козьма Гаврилов
Смерть
Неизвестно