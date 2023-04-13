(Пушина) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пушина) Параскева Петрова

(Пушина) Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Пушин Козьма Гаврилов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушина Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Пушин Козьма Гаврилов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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