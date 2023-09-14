Cor Wania — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cor Wania

Место рождения

Не указано

Дата рождения

160

Пол

Женский

Отец

139 г.р.

Мать

140 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
160

Отец: Кор Тан

Мать: Кор Севина Принцесса Анвии

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