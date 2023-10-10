Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Niilekselä Olavi
Niilekselä Olavi
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Хельсинки
Дата рождения
1921
Пол
Мужской
Отец
Hannes
1893 г.р.
Мать
Niilekselä (Sundquist) Tua Louise
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Hannes
Мать:
Niilekselä Tua Louise
Хельсинки
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия