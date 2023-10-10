Niilekselä Olavi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Niilekselä Olavi

Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

1921

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Hannes

Мать: Niilekselä Tua Louise

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