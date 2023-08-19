Супрунова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупрунова Матрена Ивановна

Супрунова Матрена Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Супрунов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Супрунов Корней Григорьевич

Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
24.03.1782

Сын: Супрунов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
?.03.1784

Сын: Супрунов Емельян Григорьевич

Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно