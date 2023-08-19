Супрунова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Супрунов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Супрунов Корней Григорьевич
Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1782
Сын: Супрунов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
?.03.1784
Сын: Супрунов Емельян Григорьевич
Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Супрунов Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно