Жданова (Барыкина) Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Барыкина) Ульяна Иванова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Барыкин Иван Иванов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1816

Муж: Жданов Григорий Димитриев

Рождение ребёнка
16.03.1818

Дочь: Бабушкина Дария Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1820

Дочь: Пелагия Григориева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1821

Сын: Жданов Мартирий Григорьев

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1823

Дочь: Пелагия Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1827

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1829

Сын: Жданов Нифонт Григорьев

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1830

Сын: Жданов Лукиллиан Григорьев

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1831

Дочь: Иустина Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1833

Дочь: Марина Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1835

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1836

Сын: Жданов Савватий Григорьев

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1839

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно