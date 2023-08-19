Жданова (Барыкина) Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Барыкин Иван Иванов
Мать: не указана
Дочь: Бабушкина Дария Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Дочь: Пелагия Григориева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Сын: Жданов Мартирий Григорьев
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Дочь: Пелагия Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Сын: Жданов Лукиллиан Григорьев
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Дочь: Иустина Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Дочь: Марина Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Сын: Жданов Савватий Григорьев
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Димитриев