Паничева (Хрусталёва) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрусталёв Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1953
Сын: Паничев Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Паничев Дмитрий Кондратьевич
Кукобой, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно