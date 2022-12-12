(Костомарова) Анисья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костомарова) Анисья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Костомаров Пётр Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.11.1910 ст.

Муж: Комаров Даниил Васильев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1912 ст.

Сын: Комаров Иван Данилович

Отец ребёнка: Комаров Даниил Васильев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.

Сын: Комаров Иван Данилович

Отец ребёнка: Комаров Даниил Васильев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1918

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Комаров Даниил Васильев

Смерть
Неизвестно
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