(Костомарова) Анисья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: Костомаров Пётр Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Комаров Даниил Васильев
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Комаров Даниил Васильев
Рождение ребёнка
18.11.1918
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Комаров Даниил Васильев
Смерть
Неизвестно