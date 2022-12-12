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Комаров Даниил Васильев

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.12.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1890 ст.

Отец: Комаров Василий Евлампиев

Мать: Гликерья Григорьева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.11.1910 ст.

Жена: Анисья Петрова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1912 ст.

Сын: Комаров Иван Данилович

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.

Сын: Комаров Иван Данилович

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1918

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Смерть
Неизвестно
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