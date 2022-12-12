Комаров Даниил Васильев
Место рождения
Дата рождения09.12.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1890 ст.
Отец: Комаров Василий Евлампиев
Мать: Гликерья Григорьева
Бракосочетание
14.11.1910 ст.
Жена: Анисья Петрова
Рождение ребёнка
09.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Анисья Петрова
Рождение ребёнка
18.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Анисья Петрова
Рождение ребёнка
18.11.1918
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Анисья Петрова
Смерть
Неизвестно