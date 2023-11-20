Алипова (Шиловцева) Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алипова (Шиловцева) Ксения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

29.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сосновская Вера Егоровна

Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Рождение ребёнка
14.01.1869

Сын: Алипов Михаил Егорович Госкр1892

Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Логинова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Новикова Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Рождение ребёнка
?.02.1879

Дочь: София Егоровна

Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Рождение ребёнка
1882

Сын: Алипов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Глафира Егоровна

Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алипов Иван Егорович

Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алипов Егор Иванович Госкр1893

Смерть
29.07.1914
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