Алипова (Шиловцева) Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти29.07.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сосновская Вера Егоровна
Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893
Рождение ребёнка
14.01.1869
Сын: Алипов Михаил Егорович Госкр1892
Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Логинова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893
Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Новикова Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893
Рождение ребёнка
?.02.1879
Дочь: София Егоровна
Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Глафира Егоровна
Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алипов Иван Егорович
Отец ребёнка: Алипов Егор Иванович Госкр1893
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1914