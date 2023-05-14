Симонова (Вяземская) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1924
Дата смерти30.05.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1924
Отец: Вяземский СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
05.06.1951
Отец ребёнка: Симонов ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
01.06.1955
Дочь: ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА
Отец ребёнка: Симонов ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Смерть
30.05.1991