Симонова (Вяземская) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Вяземская) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1924

Дата смерти

30.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1924

Отец: Вяземский СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1950

Муж: Симонов ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
05.06.1951

Сын: Вяземский ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Симонов ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
01.06.1955

Дочь: ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Симонов ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
30.05.1991