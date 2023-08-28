Юрова (Якунина) Анна Андреева
Место рождениядеревня Ливенская Елецкого уезда
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Ливенская Елецкого уезда
Бракосочетание
30.06.1896
Муж: Юров Иван Семенов
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1896
Сын: Юров Илья Иванович
Отец ребёнка: Юров Иван Семенов
Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно