Юрова (Якунина) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова (Якунина) Анна Андреева

Место рождения

деревня Ливенская Елецкого уезда

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ливенская Елецкого уезда
Бракосочетание
30.06.1896

Муж: Юров Иван Семенов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1896

Сын: Юров Илья Иванович

Отец ребёнка: Юров Иван Семенов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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