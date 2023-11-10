(Шарыкина) Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиОколо ?.02.1947
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Шарыкин Яков Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.02.1947
Причина смерти: туберкулез