(Шарыкина) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарыкина) Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Около ?.02.1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1878 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Шарыкин Яков Степанович

Мать: Шарыкина Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.02.1947
Причина смерти: туберкулез
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