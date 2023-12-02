Волкова (Вагитова) Наталья Алексеевна(Котчатовна)
Место рожденияТюменская область,Ханты-Мансийский район, д.Елизарово
Дата рождения11.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1968
Тюменская область,Ханты-Мансийский район, д.Елизарово
Смена фамилии
1992
Смена фамилии в связи с замужеством.
Рождение ребёнка
06.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности