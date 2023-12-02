Волкова (Вагитова) Наталья Алексеевна(Котчатовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Вагитова) Наталья Алексеевна(Котчатовна)

Место рождения

Тюменская область,Ханты-Мансийский район, д.Елизарово

Дата рождения

11.08.1968

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1968

Отец: Вагитов Котчат Уразович

Мать: Вагитова Любовь Алексеевна

Тюменская область,Ханты-Мансийский район, д.Елизарово
Смена фамилии
1992
Смена фамилии в связи с замужеством.
Рождение ребёнка
06.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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