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Басалаевъ Алексей
Басалаевъ Алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1920
Пол
Мужской
Отец
Басалаевъ Тихонъ
1846 г.р.
Мать
Басалаева (Валявина) Фиона
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Басалаевъ Тихонъ
Мать:
Басалаева Фиона
Смерть
1920
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