Жилкина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Жилкина Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Жилкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Жилкина Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно