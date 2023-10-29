Жилкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Жилкин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Жилкина Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Жилкин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Жилкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жилкин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Жилкина Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Жилкин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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