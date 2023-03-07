Чиркова (Матушкиных) Катерина Григорьева
Место рождениядер. Макуринская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Макуринская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1728
Отец ребёнка: Чирков Григорий Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Чирков Григорий Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762