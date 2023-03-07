Чиркова (Матушкиных) Катерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Матушкиных) Катерина Григорьева

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Место рождения

дер. Макуринская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1706 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Макуринская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Чирков Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Чирков Григорий Козьмин

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Чирков Иван Григорьев

Отец ребёнка: Чирков Григорий Козьмин

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Григорий Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Боровлянской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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