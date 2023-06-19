Бабина Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабина Акилина Ивановна

Бабина Акилина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1830

Дата смерти

20.10.1858

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1853

Дочь: Домникия Павловна

Отец ребёнка: Бабин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
14.03.1855

Сын: Бабин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Бабин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бабин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Бабин Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Павел Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1858