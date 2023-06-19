Бабина Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти20.10.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1853
Дочь: Домникия Павловна
Отец ребёнка: Бабин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
14.03.1855
Отец ребёнка: Бабин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Бабин Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1858