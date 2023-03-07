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Булатов Иван Григорьев

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Место рождения

починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Булатов Григорий (Гришка) Яковлев

Мать: не указана

починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Четверикова Настасья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Булатов Никифор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Булатов Кондратий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Ашихмина Мавра Иванова

Мать ребёнка: не указана

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1747
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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