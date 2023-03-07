Булатов Иван Григорьев
Место рожденияпочинок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1678
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Булатов Григорий (Гришка) Яковлев
Мать: не указана
починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Четверикова Настасья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Ашихмина Мавра Иванова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747