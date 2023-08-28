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Целых Ольга Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1885

Сын: Целых Александр Васильев

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.07.1887

Сын: Целых Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.09.1889

Сын: Целых Яков Василильев

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.03.1892

Сын: Целых Захар Васильев

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.11.1893

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.03.1896

Сын: Целых Герасим Васильев

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.01.1900

Сын: Целых Афанасий Константинов

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.01.1903

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.01.1903

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Целых Василий Константинов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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