Целых Ольга Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1885
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
11.07.1887
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
22.09.1889
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
23.03.1892
Сын: Целых Захар Васильев
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
16.11.1893
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
08.03.1896
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
15.06.1898
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
15.06.1898
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
17.01.1900
Сын: Целых Афанасий Константинов
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
12.01.1903
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Рождение ребёнка
13.01.1903
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Целых Василий Константинов
Смерть
Неизвестно