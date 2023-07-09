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Пекушева Фекла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1852

Дочь: Пекушева Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Пекушев Георгий Евтеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1854

Сын: Пекушев Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Пекушев Георгий Евтеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1856

Дочь: Пекушева Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Пекушев Георгий Евтеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пекушев Георгий Евтеевич

Смерть
Неизвестно