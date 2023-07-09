Пекушева Фекла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1852
Дочь: Пекушева Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Пекушев Георгий Евтеевич
Рождение ребёнка
13.12.1854
Отец ребёнка: Пекушев Георгий Евтеевич
Рождение ребёнка
10.04.1856
Дочь: Пекушева Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Пекушев Георгий Евтеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно