Шевлягина Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Каганов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Каганов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Каганова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Каганов Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно