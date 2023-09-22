Шевлягина Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевлягина Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Каганов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Каганов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Каганова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Каганов Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганов Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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