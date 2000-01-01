(Захарова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Захаров Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
полтава
полтава
Похороны
Неизвестно
полтава
полтава
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