(Захарова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Захаров Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
полтава
полтава
Похороны
Неизвестно
полтава
полтава