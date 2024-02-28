Синюта Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти12.05.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Синюта Семён Иванович
Мать: Синюта Мария Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.
Дочь: Синюта Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Синюта София Мироновна
Смерть
12.05.1878 ст.
Похороны
14.05.1878 ст.
Рождение ребёнка
13.06.1878 ст.
Мать ребёнка: Синюта София Мироновна