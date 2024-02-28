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Синюта Фёдор Семёнович

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Место рождения

Величковка, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

12.05.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Синюта Семён Иванович

Мать: Синюта Мария Васильевна

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.

Дочь: Синюта Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: Синюта София Мироновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
12.05.1878 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
14.05.1878 ст.
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1878 ст.

Сын: Синюта Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Синюта София Мироновна

Покровское, Чернігівська область
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