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Бибик Владимир Филиппович

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Место рождения

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибик Екатерина Кузьминична

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибик Екатерина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибик Екатерина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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