Нагорнова Матрена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорнова Матрена Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Нагорновъ Василий

Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Нагорновъ Илья

Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Нагорновъ Фаддей

Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Нагорновъ Прокофий

Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорновъ Афонасий

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