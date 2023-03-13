Нагорнова Матрена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Нагорновъ Василий
Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Нагорновъ Илья
Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Нагорновъ Фаддей
Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Нагорновъ Прокофий
Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Нагорновъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагорновъ Афонасий