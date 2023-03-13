Нагорновъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорновъ Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Нагорновъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Нагорновъ Василий

Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Нагорновъ Илья

Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Нагорновъ Фаддей

Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Нагорновъ Прокофий

Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорнова Матрена Алексеева

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