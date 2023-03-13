Нагорновъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Нагорновъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Нагорновъ Василий
Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Нагорновъ Илья
Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Нагорновъ Фаддей
Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Нагорновъ Прокофий
Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Нагорнова Матрена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно