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Андрусова / Андросова / Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андросов / Андрусов / Терентий Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Матвей Лукьянович

Смерть
Неизвестно