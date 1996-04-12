Углова (Клекова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углова (Клекова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1922

Дата смерти

12.04.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1948

Сын: Углов Олег

Отец ребёнка: Углов Юрий

Фрунзе
Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Углов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Углов Юрий

Смерть
12.04.1996