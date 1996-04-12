Углова (Клекова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1922
Дата смерти12.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1948
Сын: Углов Олег
Отец ребёнка: Углов Юрий
Фрунзе
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Углов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Углов Юрий
Смерть
12.04.1996