Богдан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1813 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Григорий Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Леонтий Богданович

Мать ребёнка: Ефросинья Архиповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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