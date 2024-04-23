Богдан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Григорий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Леонтий Богданович
Мать ребёнка: Ефросинья Архиповна