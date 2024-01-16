Харламова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1999
Дочь: Харламова Александра Александровна
Отец ребёнка: Харламов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
10.09.2002
Дочь: Харламова Полина Александровна
Отец ребёнка: Харламов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно