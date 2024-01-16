Харламова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1999

Дочь: Харламова Александра Александровна

Отец ребёнка: Харламов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
10.09.2002

Дочь: Харламова Полина Александровна

Отец ребёнка: Харламов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Александр Владимирович

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